Нужен модуль для vBulletin

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Нужен модуль для vBulletin Version 3.8.6 чтоб человек мог автоматически заказать рекламу через робокассу как спонсор раздела не больше чем 88х31 с админкой с выбором по срокам ! Вопщем детали изложу в личной переписки !

Обязательно пишите сроки и желаемую цену!

12 лет назад
ligalath
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад