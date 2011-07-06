Поисковик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Необходимо разработать метапоисковую систему, типо нигмы, которая будет искать по русским сайтам с поиском по картинкам, по видео, по новостям, по картам, по книгам и по аудиозаписям с расширенным поиском, с админкой, с записью запросов?

метапоисковик ищет по яндексу, гуглу, бингу, яху и собственной базе. (при наборе запроса должен вниз выкидываться список возможных запросов)

Давайте обсудим подробнее в скайпе kochacorp. Аську выдам либо в скайпе либо в личке.

12 лет назад
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад