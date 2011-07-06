Изменить модуль загрузки из CSV на Shop-Script

Нужен модуль для vBulletin Version 3.8.6 чтоб человек мог автоматически заказать рекламу через робокассу как спонсор раздела не больше чем 88х31 с админкой с выбором по срокам ! Вопщем детали изложу в личной переписки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать модуль импорта из CSV на движке Shop-Script Premium 1.24 , чтобы можно за ключевое поле при импорте выбирать ID товара в базе данных.
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