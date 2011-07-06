Изменить модуль загрузки из CSV на Shop-Script

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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Доработать модуль импорта из CSV на движке Shop-Script Premium 1.24 , чтобы можно за ключевое поле при импорте выбирать ID товара в базе данных.

12 лет назад
autolook
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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