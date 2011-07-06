Доделать на сайт систему вывода данных.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Нужно к готовому сайту сделать и прикрутить подобную штуку: http://www.dazeddigital.com/

То есть вывод данных включая видео, аудио данные. Предполагается автоматическая верстка на основе данных.

Внедрить нужно сюда: www.gocrimea.com.ua

Вместо вот этой части: http://gocrimea.com.ua/afisha/

Предлагайте сроки и суммы.

Подробней:

Сайт написан под заказ. Какой движок я не в курсе.

По получению данных:

у каждого пользователя есть кабинет, необходимо что бы из кабинета пользователь мог сформировать афишу к своему объекту (у каждого пользователя есть свой объект). Афиша включает дату, медиафайл, место. Все это автоматически надо вываливать в ленту.

Кроме того админ сайта так же может формировать эти данные.

12 лет назад
Bel_Amor
Виталий 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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