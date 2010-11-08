Необходимо найти фотографию как в приложении, но нормального качества (Формат А2 300 DPI) для плаката.
- Обработка фотографий7 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо сделать рисунок в векторе для последующего вывода на плоттер и наклейки на автомобиль. Рисунок представляет собой звуковую волну в графическом исполнении. Был "выдран" кусок из WaveLab' длиной в две секунды и в Corel'е и я попытался ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно к готовому сайту сделать и прикрутить подобную штуку: http://www.dazeddigital.com/ То есть вывод данных включая видео, аудио данные. Предполагается автоматическая верстка на основе данных. Внедрить нужно сюда: www.gocrimea.com.ua Вместо вот этой части: http://gocrimea.com.ua/afisha/ Предлагайте сроки и суммы. Подробней: Сайт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеем сайт www.gocrimea.com.ua , информационный сайт для людей планирующих провести свой отдых в Крыму. Нужно разработать приложения для Android и iPhone. Идея простая на сайте есть рубрики, объекты, афишы, события, новости. При подключении к сети ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Для сайта необходимо составить небольшой текст (2000 символов) из 4 частей Наша цель понятно и доступно описать идею сайта для: 1. пользователей которые ищут информацию о Крыме, отдыхе в Крыму и услугах которые можно получить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт http://gate.crimea.ua/ тематика отдых, туризм, Крым Предложите адекватный шаблон + уникализацию. Уникализация - небольшие изменения в данном или другом шаблоне, что бы хотя бы в глаза не лезло что это "шаблонный шаблон". Оптимально - предложите симпатичную ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо написать несколько SEO статей. Рерайт. Общий бюджет определен в 40$, Тем около 10, ключевики будут предоставлены после достижения соглашения о цене и оплате. Общая тематика статей - отдых в Крыму, туризм. Хотелось бы услышать 1. Сколько знаков ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад