Надо сделать рисунок в векторе для последующего вывода на плоттер и наклейки на автомобиль. Рисунок представляет собой звуковую волну в графическом исполнении. Был "выдран" кусок из WaveLab' длиной в две секунды и в Corel'е и я попытался ...