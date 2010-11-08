Bel_Amor

Виталий Bel_Amor

 
47 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рисунок на автомобиль.

    Надо сделать рисунок в векторе для последующего вывода на плоттер и наклейки на автомобиль. Рисунок представляет собой звуковую волну в графическом исполнении. Был "выдран" кусок из WaveLab' длиной в две секунды и в Corel'е и я попытался ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать на сайт систему вывода данных.

    Нужно к готовому сайту сделать и прикрутить подобную штуку: http://www.dazeddigital.com/ То есть вывод данных включая видео, аудио данные. Предполагается автоматическая верстка на основе данных. Внедрить нужно сюда: www.gocrimea.com.ua Вместо вот этой части: http://gocrimea.com.ua/afisha/ Предлагайте сроки и суммы. Подробней: Сайт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения для Android и iPhone.

    Имеем сайт www.gocrimea.com.ua , информационный сайт для людей планирующих провести свой отдых в Крыму. Нужно разработать приложения для Android и iPhone. Идея простая на сайте есть рубрики, объекты, афишы, события, новости. При подключении к сети ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продающий текст для сайта

    $20

    Для сайта необходимо составить небольшой текст (2000 символов) из 4 частей Наша цель понятно и доступно описать идею сайта для: 1. пользователей которые ищут информацию о Крыме, отдыхе в Крыму и услугах которые можно получить ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Уникализация темы для WordPress

    Есть сайт http://gate.crimea.ua/ тематика отдых, туризм, Крым Предложите адекватный шаблон + уникализацию. Уникализация - небольшие изменения в данном или другом шаблоне, что бы хотя бы в глаза не лезло что это "шаблонный шаблон". Оптимально - предложите симпатичную ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO статьи. Рерайт

    $40

    Необходимо написать несколько SEO статей. Рерайт. Общий бюджет определен в 40$, Тем около 10, ключевики будут предоставлены после достижения соглашения о цене и оплате. Общая тематика статей - отдых в Крыму, туризм. Хотелось бы услышать 1. Сколько знаков ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Продающий текст для сайта
На 100% довольна сотрудничеством с Виталием. Четкое задание, готовность ответить на вопросы, своевременная и достойная оплата. Рекомендую!
Все качественно, в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
ElenValeri
Елена 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
SEO статьи. Рерайт
Виталий ответственный и порядочный заказчик, задания четкие, оплата точно в срок. Рекомендую.
Работы выполнена качественно, и, что немаловажно, в указанный срок. Все придирки с моей стороны были немедленно исправлены. Елена - адекватный, ответственный, исполнительный человек.
Ответный отзыв