Подключить мт подписку

Веб-программированиеЗакрытнет заявок73 просмотра
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Добрый вечер. нужно подключить к сайту МТ подписку, сейчас стоит просто смс оплата.

указывайте, пожалуйста, сроки и цену.

биллинг - x-bill.ru

12 лет назад
kasalapov
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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