Подключить мт подписку

Необходимо разработать метапоисковую систему, типо нигмы, которая будет искать по русским сайтам с поиском по картинкам, по видео, по новостям, по картам, по книгам и по аудиозаписям с расширенным поиском, с админкой, с записью запросов? метапоисковик ...