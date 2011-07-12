Нужен парсер

Нужно сделать несклоько исправлений на сайте, подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Сайт, куда будет импортироваться, сделан на Vam Shop.
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