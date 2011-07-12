Нужен парсер

Веб-программированиеЗавершен13 заявок261 просмотр
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Нужен парсер каталога товаров и фото с сайта eroticfantasy . ru

Сайт, куда будет импортироваться, сделан на Vam Shop.

12 лет назад
G0YA
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все было выполнено точно и в срок.
Александр прекрасный заказчик! Моментальная оплата + четкое ТЗ + интересная робота Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир !
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