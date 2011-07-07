Сервис проверки валидности списка емейлов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Добрый день

Нужно создать сервис проверки валидности

электронных ящиков подобный

http://centralops.net/co/EmailDossier.aspx

Он базируется на этом компоненте.

http://hexillion.com/hg/asp-email-verification-component/

Сервис должен базироваться на этом компоненте,

лицензия на этот компонент есть.

Нужно чтобы можно было загрузить список емейлов,

запустить проверку и на выходе получить результат по

каждому емейлу ( есть ли такой ящик или нет ).

В цену включите установку и настройку на моем сервере.

12 лет назад
chamich
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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