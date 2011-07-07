Сервис проверки валидности списка емейлов

Нужно сделать несклоько исправлений на сайте, подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно создать сервис проверки валидности
электронных ящиков подобный
http://centralops.net/co/EmailDossier.aspx
Он базируется на этом компоненте.
http://hexillion.com/hg/asp-email-verification-component/
Сервис должен базироваться на этом компоненте,
лицензия на этот компонент есть.
Нужно чтобы можно было загрузить список емейлов,
запустить проверку и на выходе получить результат по
каждому емейлу ( есть ли такой ящик или нет ).
В цену включите установку и настройку на моем сервере.
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