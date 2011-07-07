Изменить ответ сервера на внутр. стр. с 404 на 200

Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
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Есть сайт после переезда которого на новый хостинг все внутренние страницы стали отдавать 404-ю ошибку, хотя прогружаются полностью. Необходимо это устранить.

Админка саvомписная на Zend Framework

Хотелось бы услышать стоимость небольшой помощи.

12 лет назад
C4ACTbE
Роман 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Сделал быстро и качественно. Чего и требовалось. Уже обговариваем работу по другим проектам. Рекомендую, человек высокой квалификации.
Отличный заказчик, было приятно работать.
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