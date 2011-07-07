Приложение для службы ремонта ноутбуков на PHP

Нужно сделать приложение для сервиса починки ноутбуков. Пользователь заполняет фишку со своими данными, а также указывает марку и модель ноутбука и что не работает. Админ получает по почте ноутбук и проверяет соответствует ли указанная поломка действительной. Выставляет клиенту счет фактуру (генерируется автоматически по образцу). Клиент оплачивает по PayPal если согласен с суммой. Aдмин приступает к починке и высылает обратно. Получается примерно 5 страниц (логинация, фишка клиента, рабочее место админа, список клиентов и страница счета фактуры) и 4 мыла. Верстка готова. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). И обязательно укажите сроки и цену