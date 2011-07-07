Интегрировать на сайт Робокассу (сайт на MODX)

Добрый день. Сам запускаем завтра, платформа - MODx Revo. Наши партнеры выслали нам скрипты, которые необходимо будет интегрировать (суть скрипта - форма, где пользователь вводит запрос, ему показывается некоторая часть информации и ссылка по покупку полной информации, после оплаты ему показывается полная информация).

В этот процесс соответственно нужно будет включить Робокассу (будем работать с ними как юр.лицо).

Нужны люди с опытом таких интеграций.

Сроки - 2-3 дня (из-за выходных наверное окончание проекта отодвинется на след.неделю, но это нормально). Бюджет - предлагайте.

Оплата ЯД и WM.