Сделать скрипт для DLE "дата выхода сериалов"

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Нужно сделать скрипт с датой выхода сериалов с системой как на http://www.serialdate.ru/

т.е пользователь ставить галочку и видит дату, может подписать на слежение

12 лет назад
Mazdov
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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