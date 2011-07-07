Сделать скрипт для DLE "дата выхода сериалов"

Нужен калькулятор шкафов Купе. Просьба тех кто хочет попробывать не беспокоить. Нужен тот кто уже делал похожее. Это нужно будет встроить в сайт. Реализация - Флеш или jQuery( предпочтительней, но не обязательно ) Вот варианты, которые подходят http://www.arline.ru/calc01.php http://s-kupe.com/index.php?page=calcc http://pod-zakaz.com.ua/calculator.html http://www.slidy.ru/calculator.html http://mebliwood.com.ua/prices/sliding-wardrobe.html http://baly.com.ua/calculator/ http://moscow-shkaf.ru/calculator.html http://www.ronikon.ru/act-view/page-269/ Возможен Вариант - взять ...