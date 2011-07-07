Необходимо сверстать макет одностраничного сайта.

Требования:

Валидная вертка под FF 3 и выше | IE 7 | Chrome | Opera

HTML+CSS

Колоки разъезжаются по караям экрана, контент не тянется и всегда по центру.

Правая колонка это аккордион, изначально все пункты скрыты и разъезжаются по нажатию.

Всегда открыт только 1 пункт, остальные сворачиваются.

Так же необходимо сделать форму заказа что бы отсылала информацию на определенный ящик.

Изначально формы не видно, она выезжает сверху по нажатию на вкладку «Оставить заявку»

Скрин прилагаю.

Ваши сроки и цены господа, и похожие примеры :)