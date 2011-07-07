Нужен калькулятор шкафов Купе. Просьба тех кто хочет попробывать не беспокоить. Нужен тот кто уже делал похожее. Это нужно будет встроить в сайт. Реализация - Флеш или jQuery( предпочтительней, но не обязательно ) Вот варианты, которые подходят http://www.arline.ru/calc01.php http://s-kupe.com/index.php?page=calcc http://pod-zakaz.com.ua/calculator.html http://www.slidy.ru/calculator.html http://mebliwood.com.ua/prices/sliding-wardrobe.html http://baly.com.ua/calculator/ http://moscow-shkaf.ru/calculator.html http://www.ronikon.ru/act-view/page-269/ Возможен Вариант - взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать макет одностраничного сайта.
Требования:
Валидная вертка под FF 3 и выше | IE 7 | Chrome | Opera
HTML+CSS
Колоки разъезжаются по караям экрана, контент не тянется и всегда по центру.
Правая колонка это аккордион, изначально все пункты скрыты и разъезжаются по нажатию.
Всегда открыт только 1 пункт, остальные сворачиваются.
Так же необходимо сделать форму заказа что бы отсылала информацию на определенный ящик.
Изначально формы не видно, она выезжает сверху по нажатию на вкладку «Оставить заявку»
Скрин прилагаю.
Ваши сроки и цены господа, и похожие примеры :)
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