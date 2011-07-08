Требуется поправить DLE шаблон

Веб-программированиеЗавершен5 заявок135 просмотров
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1)Требуется сделать вывод изображения при публикации новости

2)Убрать (нравиться/не нравиться) - или сделать что бы работало (желательно)

3)Сделать корректный вывод информации к описанию новости

Пример:

Год выхода: [xfvalue_god] - (выводиться не корректно)

Жанр: Фильмы 2011, Боевик, Триллер, Фэнтези -( корректно)

4)Поправить (сместить) вывод видео в полной новости, так что бы оно располагалось в пределах вывода новости (суть проблемы видна в файле в приложении)

5)Чуть чуть сместить правее вывод ссылок в разделе "ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ ЗА МЕСЯЦ"

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возможны не большие дополнения, а так в принципе всё.

12 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель!!! Советую Всем!!! Задачу понял, сделал оперативно... Качество работы - на высоте.... В общении - приятный собеседник! Огромное спасибо Сергею! Буду и дальше с ним работать...
Работали уже и раньше, все как всегда - отлично.