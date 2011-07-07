Написать движок на базе CodeIgniter

Требуется специалист по Bitrix для создания сайта с перспективой обслуживания проекта. Требуется наличие опыта работы с этой ЦМС. Рассмотрим кандидатуру, если Вы готовы работать со сделанным сайтом и далее (наполнение, продвижение и тд) Ждем предложений с портфолио ...