Создание сайта на Bitrix

Веб-программированиеЗавершен1 заявка171 просмотр
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Требуется специалист по Bitrix для создания сайта с перспективой обслуживания проекта. Требуется наличие опыта работы с этой ЦМС.

Рассмотрим кандидатуру, если Вы готовы работать со сделанным сайтом и далее (наполнение, продвижение и тд)

Ждем предложений с портфолио и вменяемыми предпочтениями по условиям работы. Возможна работа по двум сайтам.

Завяки просим направлять строго на почту [email protected]

12 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
10 дней
Я очень доволен качеством, внимательностью и ценовой политикой Александра.
Очень хороший заказчик. Приятно было работать с Олегом над проектом. Постоянно поддерживал с нами связь. Конструктивно подходил к решению возникших вопросов. Рекомендуем как порядочного Заказчика. Продолжаем сотрудничество в новых проектах. ___ компания Silentcode
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