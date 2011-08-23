Создание сайта на Bitrix

Требуется специалист по Bitrix для создания сайта с перспективой обслуживания проекта. Требуется наличие опыта работы с этой ЦМС.

Рассмотрим кандидатуру, если Вы готовы работать со сделанным сайтом и далее (наполнение, продвижение и тд)

Ждем предложений с портфолио и вменяемыми предпочтениями по условиям работы. Возможна работа по двум сайтам.

Завяки просим направлять строго на почту [email protected]