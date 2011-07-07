Парсер статусов соц. сети

Мини-проект.

Сам процесс - парсинг нужных аккаунтов vkontakte по расписанию (наружный, без входа в соц.сеть)

Изначально есть система учетных записей пользователей,

каждый владелец учетной записи может задать несколько параметров парсинга и видеть резульат в бэк-энде системы или по желанию получать уведомления на почту.

Все мелкие детали готов изложить в личке.