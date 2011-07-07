Скрипт на пхп простой

Доброго дня. мне нужен простенький скрипт на пхп - задача такая есть текстовый файл в нем адреса сайтов каждый адрес с новой строки, допустим в текстовике 100 строк с адресами, запускаю скрипт в браузере и скрипт начинает переходить по очереди по каждой ссылкепереход длится 2 секунды и сраница закрывается и так далее пройдет 100 строк и опять по круги идет снова.

в срипте должен быть хетачес чтоб скрипт не останавливался через час а продолжал работать и переходить по ссылкам, и настраиваемый параметр в секундах длительность перехода на странице допустим (2 секунды стоит) означает что перешол по ссылке побыл на странице 2 секунды закрыл эту страницу перехол по другой ссылке и тоже самое по-кругу