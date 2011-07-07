Отрегулировать поиск в плагине wordpress

Плагин называется Shopp нужно написать скрипт который проиндексирует все имена товаров в таблице wp_shopp_index

Вторая задача нужно удалить в товарах и в категориях слово watcheshead из тайтла.

Третья задача перенести пункты меню из верхнего в меню футера, в верхнем горизонтальном меню должны быть только два пункта Home и Shop by brand. Бюджет 15 уе.