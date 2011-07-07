Отрегулировать поиск в плагине wordpress

Мини-проект. Сам процесс - парсинг нужных аккаунтов vkontakte по расписанию (наружный, без входа в соц.сеть) Изначально есть система учетных записей пользователей, каждый владелец учетной записи может задать несколько параметров парсинга и видеть резульат в бэк-энде системы или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагин называется Shopp нужно написать скрипт который проиндексирует все имена товаров в таблице wp_shopp_index
Вторая задача нужно удалить в товарах и в категориях слово watcheshead из тайтла.
Третья задача перенести пункты меню из верхнего в меню футера, в верхнем горизонтальном меню должны быть только два пункта Home и Shop by brand. Бюджет 15 уе.
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