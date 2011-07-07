Скрипт-парсер параметров like-кнопок соц. сетей

Добрый день!

Необходим скрипт, который будет проходить по сайту (по ручному запуску) и собирать значения "лайков" соцсетей:

1. фэйсбук,

2. вконтакте,

3. одноклассники,

4. мой мир.

В интерфейсе:

1. кнопка запуска прохода, статус с ведением лога ошибок (выполнен, не выполнен - почему).

2. лог лайков по датам: сегодня - одноклассники +1, фэйсбук -3... рабочие ссылки на страницу с лайкалками, отображение тайтлов страниц.

3. общее количество лайков по каждой соцсети, динамика прирост и падение понедельно/помесячно.

Основное изложено, подробное ТЗ ближе к делу. Интересует ориентировочная стоимость разработки и сроки. Оплата по факту.