Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php

Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме (ФИО, номер телефона, адрес итд). (те кнопка будет размещена на этой странице)

Данные беруться по API Вконтакте с анкеты пользователя. Читаем доки тут http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1&p=%C0%E2%F2%EE%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF

Оплата на wmz