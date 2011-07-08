Опрос на сайте

Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме (ФИО, номер телефона, адрес итд). (те кнопка будет размещена на этой странице) Данные беруться по API Вконтакте с анкеты пользователя. Читаем доки ...