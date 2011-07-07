Одноразовый Popup с помощью layer-a

Что нужно сделать: 1. Увеличить размер описания к картинкам(до 1000 знаков) в галереях Morfeoshow и товарах virtuemart. 2. В поле товара Virtuemart изменить кодировку - убрать абракадабру из описания картинок. 3. Изменить название главной страницы- убрать "ГЛАВНАЯ"- прописать ...
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Уважаемые программисты наш веб-портал нуждается в следующем приложении(модуле):
Логика программы:
Программа должна понимать, что пользователь Впервые на этом сайте:
Первый раз -> в центре экрана, должно быть показано заранее подготовленное активное сообщение поверх сайта (что-то вроде когда ищеш картинки в гугле и потом при выборе картинка отдельно в центре экрана)
Не первый раз -> ничево не показывать
Требования:
- Уникальность пользователя должа не кончатся фильтрацией IP адреса, думаю лучше использовать кукис. Другими словами если 2 дользователя из одной сети с одинаковым IP то сайт должен их распознать как разных пользователей
- Программа должна иметь административную панель, из которого сообщения будут редактироватся через WYSIWYG редактор и оттудаже загружать изображения.
- Сообщение, которое должно быть на трёх языках (русский, грузинский, английский,)
- Отображение сообщения должно быть одинаково во всех основных браузерах
- Технология приложения должна быть PHP / MySQL / Javascript
Те, кто это сделает пожалуйста, свяжитесь со мной в скайпе greenzeal
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