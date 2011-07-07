Одноразовый Popup с помощью layer-a

Уважаемые программисты наш веб-портал нуждается в следующем приложении(модуле):

Логика программы:

Программа должна понимать, что пользователь Впервые на этом сайте:

Первый раз -> в центре экрана, должно быть показано заранее подготовленное активное сообщение поверх сайта (что-то вроде когда ищеш картинки в гугле и потом при выборе картинка отдельно в центре экрана)

Не первый раз -> ничево не показывать

Требования:

- Уникальность пользователя должа не кончатся фильтрацией IP адреса, думаю лучше использовать кукис. Другими словами если 2 дользователя из одной сети с одинаковым IP то сайт должен их распознать как разных пользователей

- Программа должна иметь административную панель, из которого сообщения будут редактироватся через WYSIWYG редактор и оттудаже загружать изображения.

- Сообщение, которое должно быть на трёх языках (русский, грузинский, английский,)

- Отображение сообщения должно быть одинаково во всех основных браузерах

- Технология приложения должна быть PHP / MySQL / Javascript

Те, кто это сделает пожалуйста, свяжитесь со мной в скайпе greenzeal