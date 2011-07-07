Дешифровка Java-кода с установкой нужной Cookie

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки428 просмотров
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Есть сайт, к примеру :) kiks.yandex.ru/system/fc06.html - он выдаёт спец.код, который должен устанавливать соответствующие cookies.

Задача: написать на Delphi в краткие сроки функцию, производящую нужную дешифрацию (я этой функции на вход передаю ВЕСЬ html-код, пример - в приложении к проекту), на выходе функции - соответсвующая кука или кукисы.

Никакие компоненты браузера использоваться НЕ должны! Обработка только "собственными" силами. Исключительно.

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Delphi2007

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12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuzmithev
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$250
1 день
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