Дешифровка Java-кода с установкой нужной Cookie

Есть сайт, к примеру :) kiks.yandex.ru/system/fc06.html - он выдаёт спец.код, который должен устанавливать соответствующие cookies.

Задача: написать на Delphi в краткие сроки функцию, производящую нужную дешифрацию (я этой функции на вход передаю ВЕСЬ html-код, пример - в приложении к проекту), на выходе функции - соответсвующая кука или кукисы.

Никакие компоненты браузера использоваться НЕ должны! Обработка только "собственными" силами. Исключительно.

Только профессионалам.

Как можно оперативнее.

Delphi2007

Если не готовы с этим работать за данную сумму - укажите свою. Главное - ВЫПОЛНИТЕ эту работу :)