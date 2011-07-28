Шаблон для Opencart

$280
Веб-программированиеЗавершен6 заявок174 просмотра
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Необходимо:

по макету сделать шаблон для опэнкарта,

*установить модули сравнения и синхронизации с 1С, сортировки товаров в админке

* дописать фильтр товаров (frontend)

* добавить формы обратной связи в шаблон категории

OpenCart
12 лет назад
Semantika
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
an911
56 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Сотрудничеством доволен. Андрей очень ответственный исполнитель. Работу выполняет качественно и в срок.
Рекомендую к сотрудничеству. ТЗ предоставлено полное и понятное, никаких проблем с оплатой.