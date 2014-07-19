Модуль импорта товаров для Joomla

Веб-программированиеЗавершен5 заявок216 просмотров
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Поставили csv improoved на новый магазин для загрузки товара.

Но к сожалению экспорт пробных товаров идет с кракозябрами.

Нужна грамотная консультация от человека хорошо разбирающегося в

этом модуле или ему подобном, может быть переустановка нашего модуля.

Задача чтобы товары загружались импортом файла Exell в формате csv

с понятными полями для заполнения типа как в phpshop, файл в приложение

загрузить к сожалению не удалось.

Хорошо бы пообщаться по скайпу или телефону.

Joomla
12 лет назад
Andrey11
Андрей 
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$30
1 день
Модуль отвечает всем нужным требованиям. Воспользовался уже неоднократно.
С Андреем очень приятно иметь дело. Оплату за модуль получил.