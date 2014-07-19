Модуль импорта товаров для Joomla

Поставили csv improoved на новый магазин для загрузки товара.

Но к сожалению экспорт пробных товаров идет с кракозябрами.

Нужна грамотная консультация от человека хорошо разбирающегося в

этом модуле или ему подобном, может быть переустановка нашего модуля.

Задача чтобы товары загружались импортом файла Exell в формате csv

с понятными полями для заполнения типа как в phpshop, файл в приложение

загрузить к сожалению не удалось.

Хорошо бы пообщаться по скайпу или телефону.