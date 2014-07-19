Модуль импорта товаров для Joomla

Что нужно сделать: 1. Увеличить размер описания к картинкам(до 1000 знаков) в галереях Morfeoshow и товарах virtuemart. 2. В поле товара Virtuemart изменить кодировку - убрать абракадабру из описания картинок. 3. Изменить название главной страницы- убрать "ГЛАВНАЯ"- прописать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставили csv improoved на новый магазин для загрузки товара.
Но к сожалению экспорт пробных товаров идет с кракозябрами.
Нужна грамотная консультация от человека хорошо разбирающегося в
этом модуле или ему подобном, может быть переустановка нашего модуля.
Задача чтобы товары загружались импортом файла Exell в формате csv
с понятными полями для заполнения типа как в phpshop, файл в приложение
загрузить к сожалению не удалось.
Хорошо бы пообщаться по скайпу или телефону.
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