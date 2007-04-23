sigin

Timo Junolainen sigin

 
45 летФинляндия/Турку
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Живу в Финляндии, перевожу комиксы - о Гарфилде, о Виви и Вагнере. Стараюсь всегда расплачиватся за сделанное (как хорошее, так и плохое) полной монетой - верю в законы кармы, и стараюсь быть слугой.

  • Сайт-визитка для маленького турагентства

    $20

    Есть такой, начатый и совсем-совсем вась-пупкинский сайт: http://www.auratours.fi/ Оно же заглавная страница. Ну текст. Потом должны быть туры: http://www.auratours.fi/tour.html, возможно есть смысл разбить страницу на несколько. Должна быть информация о Турку http://www.auratours.fi/turku.html http://www.auratours.fi/about.html и о компании. И вот, наверное и всё. Должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Пояснение опенид

    $20

    Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид. Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид другой системы, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подпись под сайт, OpenID+PHP/MySQL/Smarty

    $50

    Есть сайт, garfield-daily.ru, oн весьма либерален - сообщения может кто-угодно от какого-угодно имени писать, единственное я, SiGiN синеньким пишу, но это не важно. Важно что стоит разговору пойти поглубже как начинается пересмешничество - несколько человек ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SMF Forum - статичные картинки.

    $50

    Добрый день, значит... у меня следующая фишечка - есть SMF Forum, который использует динамичные файлы для аттачментов (а-ля http://comigon.com/index.php?action=dlattach;topic=13.0;attach=15;image), я бы хотел, чтобы к этому файлу можно было добраться по ссылке comigon.com/strips/15.gif, ну или jpg ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SMF Forum - спамеры прочь.

    $10

    Добрый день, на сайте-форуме (SMF 1.1.0, Rus) - регулярно, время от времени появляются спамовые сообщения. Как я понимаю - стандартную SMF каптчу давным-давно додумались обходить. Следовательно - мне нужно её несколько изменить так, чтобы робот ...

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Завершить RSS

    $50

    Значит вкратце - есть сайт Comigon.com... Изначально - это SMF форум. Я - хочу сделать из этого сайта проект с моими переводами комиксов. Первое, в чём подобный проект нуждается - RSS. Есть моя наработка, она сырая ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Favicon.

    $10

    Хотелось бы подходящий для Comigon.com... Подходящую икноку, favicon.ico Предпочтение отдам предложениям с гиф/йпг концептами

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Освежить логотип

    $20

    Хотелось бы прикрутить к сайту новый логотип. Сайт - http://garfield-daily.ru На данный момент - логотип состоит из 2ух элементов, но я полагаю что их можно слить вместе - Гарфилда и надпись.. Т.е где-то порядка... 360х137 Восклицательные знаки точно лишние, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка скрипта сайта

    $15

    В общем - есть сайт, самописный. Я решил добавить его в Sape/xap, но по какой-то причине продаётся только морда, да и то как-то не правильно... Только Sape, но не xap.. Или наоборот, уже не помню. ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта с комиксами

    $40

    В общем - попорядку. Значит у меня есть http://Viivi-wagner.ru, мне нужен к нему редизайн. Функнционал сайта должен остаться. В новом дизайне должно быть 6 мест под покупные ссылки, одно место для баннера, место для чата (как ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 468х60 для сайта Nochat (гиф)

    $10

    Хотелось бы баннер для nochat.ru, gif, до 22 килобайт, требований определённых нету, идей тоже - самый понравившийся баннер будет принят и оплачен. Адрес сайта nochat.ru

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод статьи с английского на русский

    $20

    Требуется перевести статью, состоящую из трёх частей: 1) http://www.lifetrainingonline.com/blog/how_to_read_people.htm 2) http://www.lifetrainingonline.com/blog/reading-people.htm 3) http://www.lifetrainingonline.com/blog/how-to-detect-lies.htm Перевод эксклюзивный, но имя переводчика будет указано при публикации, при желании вместе с прямой ссылкой на ресурс переводчика. Ссылка останется на всё время существования проекта (в ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Движок под проект комиксов

    $100

    Есть следующий проект - http://viivi-wagner.com.ru/ и есть приблизительно готовый шаблон - http://viivi.ru/draft.htm... Хотелось бы получить что-то похожее на garfield-daily.ru. 1) Добавление комментариев 2) Модерирование комментариев 3) Добавление новых комиксов 4) Удобная отправка новых комиксов на subscribe.ru 5) Внятные URL Сервер поддерживает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
grantand
Антон 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Сайт-визитка для маленького турагентства
Хороший заказчик! Приятен и вежлив в общении. Никаких задержек с оплатой. Приятно было работать. Рекомендую.
10 баллов. Вежливый, понятливый и не жадный специалист, мастер на все руки ко всему же, дизайнер+верстальщик+яваскрипт програмер.
Ответный отзыв
andrew300978
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Пояснение опенид
Работой с заказчиком доволен. В процессе работы было легко найти общий язык при уточнении деталей. Оплата перечислена в кратчайшие сроки после выполнения работы. Есть интерес к дальнейшему сотрудничеству.
Описание - замечательное. Эксперт переписал статью 2 раза, ни разу не высказал возмущение и сделал всё тип-топ.
Ответный отзыв
werewolf
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Подпись под сайт, OpenID+PHP/MySQL/Smarty
Сотрудничеством доволен, рекомендую. В самой заявке заказчик описал полностью, что нужно сделать. Все данные по сайту были предоставлены сразу. В третьих, деньги заказчик перевел как только проверил проект и накинул немного сверху.
Задумался, что бы такое сказать - так, чтобы не вышло, что сказал ничего? Великолепный исполнитель, с полуслова схватывает влёт, что нужно сделать. По единственному ТЗ сделал всё быстро, правильно и без поправок. Чего же боле?
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andrew-projects
Андрей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$29
10 баллов
14 лет назад
SMF Forum - статичные картинки.
Отзываюсь положительно об этом заказчике.
Всё сделано ок.
Ответный отзыв
smdj
Dj Sm 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Завершить RSS
Все очень четко и быстро: задание, уточнения, оплата! Было приятно работать.
Отличная работа. Чего же боле.
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