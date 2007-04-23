Есть такой, начатый и совсем-совсем вась-пупкинский сайт: http://www.auratours.fi/ Оно же заглавная страница. Ну текст. Потом должны быть туры: http://www.auratours.fi/tour.html, возможно есть смысл разбить страницу на несколько. Должна быть информация о Турку http://www.auratours.fi/turku.html http://www.auratours.fi/about.html и о компании. И вот, наверное и всё. Должен ...
Живу в Финляндии, перевожу комиксы - о Гарфилде, о Виви и Вагнере. Стараюсь всегда расплачиватся за сделанное (как хорошее, так и плохое) полной монетой - верю в законы кармы, и стараюсь быть слугой.
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид. Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид другой системы, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть сайт, garfield-daily.ru, oн весьма либерален - сообщения может кто-угодно от какого-угодно имени писать, единственное я, SiGiN синеньким пишу, но это не важно. Важно что стоит разговору пойти поглубже как начинается пересмешничество - несколько человек ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день, значит... у меня следующая фишечка - есть SMF Forum, который использует динамичные файлы для аттачментов (а-ля http://comigon.com/index.php?action=dlattach;topic=13.0;attach=15;image), я бы хотел, чтобы к этому файлу можно было добраться по ссылке comigon.com/strips/15.gif, ну или jpg ...Завершен14 лет назад
- $10
Добрый день, на сайте-форуме (SMF 1.1.0, Rus) - регулярно, время от времени появляются спамовые сообщения. Как я понимаю - стандартную SMF каптчу давным-давно додумались обходить. Следовательно - мне нужно её несколько изменить так, чтобы робот ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Значит вкратце - есть сайт Comigon.com... Изначально - это SMF форум. Я - хочу сделать из этого сайта проект с моими переводами комиксов. Первое, в чём подобный проект нуждается - RSS. Есть моя наработка, она сырая ...Завершен14 лет назад
- $10
Хотелось бы подходящий для Comigon.com... Подходящую икноку, favicon.ico Предпочтение отдам предложениям с гиф/йпг концептамиИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Хотелось бы прикрутить к сайту новый логотип. Сайт - http://garfield-daily.ru На данный момент - логотип состоит из 2ух элементов, но я полагаю что их можно слить вместе - Гарфилда и надпись.. Т.е где-то порядка... 360х137 Восклицательные знаки точно лишние, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $15
В общем - есть сайт, самописный. Я решил добавить его в Sape/xap, но по какой-то причине продаётся только морда, да и то как-то не правильно... Только Sape, но не xap.. Или наоборот, уже не помню. ...Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $40
В общем - попорядку. Значит у меня есть http://Viivi-wagner.ru, мне нужен к нему редизайн. Функнционал сайта должен остаться. В новом дизайне должно быть 6 мест под покупные ссылки, одно место для баннера, место для чата (как ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Хотелось бы баннер для nochat.ru, gif, до 22 килобайт, требований определённых нету, идей тоже - самый понравившийся баннер будет принят и оплачен. Адрес сайта nochat.ruБаннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Требуется перевести статью, состоящую из трёх частей: 1) http://www.lifetrainingonline.com/blog/how_to_read_people.htm 2) http://www.lifetrainingonline.com/blog/reading-people.htm 3) http://www.lifetrainingonline.com/blog/how-to-detect-lies.htm Перевод эксклюзивный, но имя переводчика будет указано при публикации, при желании вместе с прямой ссылкой на ресурс переводчика. Ссылка останется на всё время существования проекта (в ...Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Нужен анимированый, приятный баннер для сайта http://garfield-daily.ru/Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Есть следующий проект - http://viivi-wagner.com.ru/ и есть приблизительно готовый шаблон - http://viivi.ru/draft.htm... Хотелось бы получить что-то похожее на garfield-daily.ru. 1) Добавление комментариев 2) Модерирование комментариев 3) Добавление новых комиксов 4) Удобная отправка новых комиксов на subscribe.ru 5) Внятные URL Сервер поддерживает ...Закрыт17 лет назад