Есть такой, начатый и совсем-совсем вась-пупкинский сайт: http://www.auratours.fi/ Оно же заглавная страница. Ну текст. Потом должны быть туры: http://www.auratours.fi/tour.html, возможно есть смысл разбить страницу на несколько. Должна быть информация о Турку http://www.auratours.fi/turku.html http://www.auratours.fi/about.html и о компании. И вот, наверное и всё. Должен ...