Найти оригинал обработки темы из фильма "Ромео и Джульета", использованный в https://www.youtube.com/watch?v=00vK77sA_ZE Это саундтрек к фильму 68-го года, но в обработке - добавлены барабаны и тарелки. Если нет оригинала, то надо сделать так же.