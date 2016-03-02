Требуется найти плагин базы знаний для WordPress, аналогичный BetterDocs, с поддержкой поиска на русском языке. Альтернативно, нужна инструкция по доработке поиска для уже установленных плагинов. Проблема в том, что проверенные плагины не обладают необходимой функциональностью. Обеспечьте решение или рекомендации.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется дизайнер для цветового оформления главной страницы сайта, используя цветовую схему из лендинга. Работа срочная, срок выполнения до 14/01. Необходим опыт работы с Wordpress и хорошее чувство цвета.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Есть логотип, в центре которого звезда - ее необходимо заменить на снежинку, букву О заменить на новогодний шар. Срок 22.12 до обеда. Отправлю лого по заявке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
необходим рерайт текстов в файле до 95% уникальность, проверка по антиплагиат. Тексты на маркетинговую тему, необходимо понимание области. Срок 2 суток от момента публикации - это критично. Оплата за каждый принятый текст. Перед сотрудничеством ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать шаблон в корпоративном стиле для серии рассылокHTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть рекламные кампании в поиске, в соцсетках и др. Необходимо связать регистрацию юзеров и платные акк с рекламным каналом и отобразить все в гугл-аналитике. Работа вдолгую на немецкий сервис, нужны портфолио, рекомендации, ...Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть преза на 300 слайдов, нужно сделать из нее раздел на сайте согласно содержанию в презентации. Должно получиться около 100 страниц. Верстка - таблицы, текст. Рисовать не надо. Картинки из презы копируются как картинки, возможно ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Собрать информацию о сайтах, которые появляются в поисковой выдаче яндекса и гугла на первых 10 страницах по запросу "сервисы создания опросов" и аналогичным. Заголовок обычно Топ-10 лучших конструкторов форм для онлайн-опросов или 5 сервисов для проведения онлайн опросов (хабр ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
По инструкциям - онлайн-чат не открывается на сайте, хотя другие каналы (форма, фейсбук) работают. Нужно настроить нормальное открытие чата на старнице по кнопке виджета.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно показать, как на дашборде сделать облако слов фильтром для фраз. Т.е. при выделении слова в облаке, остаются только те фразы, которые содержат разные формы выделенного слова. Файл с примером отправлю.Базы данныхнет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть "бесплатный" шаблон http://psdsite.ru/opencart-shablon-magazina-tsifrovoy-tehniki.html Нужно поставить его на Opencart Русская сборка OpenCart Version 2.1.0.2 (rs.1) http://opencart-russia.ru/ После установки на сайте вылезают ошибки - нужно пофиксить с описанием того, что делалось для ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужно отрисовать "панель приборов" по примеру. Пример взять за основу (не копировать!), но поменять цветовую гамму: светло-серый заменить на желтый, темно-серый - на зеленый. Выбор цвета на ваш вкус, но должно быть стильно и ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно подробно пояснить, как считать ошибку при оценке лояльности по методу Net Promoter Score и его модификации, подробности при общении. Описание методики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_NPSРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Нужны результаты парсинга в экселе двух сайтов с простой организацией выдачи информации, суммарный объем около 8000 т. строк. сайты хорошо структурированы — правила простыеВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Найти оригинал обработки темы из фильма "Ромео и Джульета", использованный в https://www.youtube.com/watch?v=00vK77sA_ZE Это саундтрек к фильму 68-го года, но в обработке - добавлены барабаны и тарелки. Если нет оригинала, то надо сделать так же.Музыка и Звукинет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно приложение, которое записывает RAW (обязательно)+jpeg при фотосъемке. Пишите свою цену и срок, чтобы сразу можно было отметить исполнителя.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Съемка комп. периферии в Москве - мыши, клавиатуры, и т.д. Надо приехать, забрать образцы, на следующий день прислать фото на выбор, дня два на досъемку и возврат устройств. Оплата 300р за выбранный и обработанный снимок ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть простейший сайт, без всяких CMS, пара страниц с формами и результатами работы скрипта. Необходимо разработать адаптивный дизайн и верстку. примеры для подражания (но не копирования) http://leadmachine.ru/ibusiness/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приложение должно интегрироваться с телефонной книгой и по клику на контакте отправлять http запрос вида www.site.ru/телефон_контакта с открытием браузера. Дизайн приложения критичен Проект временно закрыт.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу Пример: в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад