Alhor2

Александр Alhor2

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нет войне!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Найти плагин базы знаний WP

    Требуется найти плагин базы знаний для WordPress, аналогичный BetterDocs, с поддержкой поиска на русском языке. Альтернативно, нужна инструкция по доработке поиска для уже установленных плагинов. Проблема в том, что проверенные плагины не обладают необходимой функциональностью. Обеспечьте решение или рекомендации.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Цветовое оформление существующей страницы

    $100

    Требуется дизайнер для цветового оформления главной страницы сайта, используя цветовую схему из лендинга. Работа срочная, срок выполнения до 14/01. Необходим опыт работы с Wordpress и хорошее чувство цвета.

    FigmaWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт 3 текстов ~22000зн

    $25

    необходим рерайт текстов в файле до 95% уникальность, проверка по антиплагиат. Тексты на маркетинговую тему, необходимо понимание области.  Срок 2 суток от момента публикации - это критично. Оплата за каждый принятый текст. Перед сотрудничеством ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить сквозную аналитику с отправкой всех данных в гугл

    Есть рекламные кампании в поиске, в соцсетках и др. Необходимо связать регистрацию юзеров и платные акк с рекламным каналом и отобразить все в гугл-аналитике. Работа вдолгую на немецкий сервис, нужны портфолио, рекомендации, ...

    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конвертировать презентацию ppt в wordpress

    Есть преза на 300 слайдов, нужно сделать из нее раздел на сайте согласно содержанию в презентации. Должно получиться около 100 страниц. Верстка - таблицы, текст. Рисовать не надо. Картинки из презы копируются как картинки, возможно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать информацию о рейтингах и сравнениях

    Собрать информацию о сайтах, которые появляются в поисковой выдаче яндекса и гугла на первых 10 страницах по запросу "сервисы создания опросов" и аналогичным. Заголовок обычно Топ-10 лучших конструкторов форм для онлайн-опросов или 5 сервисов для проведения онлайн опросов (хабр ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация по Tableau

    Нужно показать, как на дашборде сделать облако слов фильтром для фраз. Т.е. при выделении слова в облаке, остаются только те фразы, которые содержат разные формы выделенного слова. Файл с примером отправлю.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поставить готовый шаблон на Opencart

    Есть "бесплатный" шаблон http://psdsite.ru/opencart-shablon-magazina-tsifrovoy-tehniki.html Нужно поставить его на Opencart Русская сборка OpenCart  Version 2.1.0.2 (rs.1) http://opencart-russia.ru/ После установки на сайте вылезают ошибки - нужно пофиксить с описанием того, что делалось для ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать dashboard / визуализация данных

    нужно отрисовать "панель приборов" по примеру. Пример взять за основу (не копировать!), но поменять цветовую гамму: светло-серый заменить на желтый, темно-серый - на зеленый. Выбор цвета на ваш вкус, но должно быть стильно и ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Теория статистики: написать формулу расчета ошибки при социсследовании

    Нужно подробно пояснить, как считать ошибку при оценке лояльности по методу Net Promoter Score и его модификации, подробности при общении. Описание методики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_NPS

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Спарсить два сайта

    $25

    Нужны результаты парсинга в экселе двух сайтов с простой организацией выдачи информации, суммарный объем около 8000 т. строк. сайты хорошо структурированы — правила простые

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Найти оригинал обработки темы из фильма

    Найти оригинал обработки темы из фильма "Ромео и Джульета", использованный в https://www.youtube.com/watch?v=00vK77sA_ZE Это саундтрек к фильму 68-го года, но в обработке - добавлены барабаны и тарелки. Если нет оригинала, то надо сделать так же.

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Предметная съемка

    Съемка комп. периферии в Москве - мыши, клавиатуры, и т.д. Надо приехать, забрать образцы, на следующий день прислать фото на выбор, дня два на досъемку и возврат устройств. Оплата 300р за выбранный и обработанный снимок ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой редизайн

    $250

    Есть простейший сайт, без всяких CMS, пара страниц с формами и результатами работы скрипта. Необходимо разработать адаптивный дизайн и верстку. примеры для подражания (но не копирования) http://leadmachine.ru/ibusiness/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простое приложение для Android и iOS

    Приложение должно интегрироваться с телефонной книгой и по клику на контакте отправлять http запрос вида www.site.ru/телефон_контакта с открытием браузера. Дизайн приложения критичен Проект временно закрыт.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер Яндекс-организаций

    $250

    Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -&gt; организации по адресу Пример: в ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Ptiich
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Цветовое оформление существующей страницы
FigmaWordPress
Александр прекрасный заказчик! Четкая постановка задачи, легкая коммуникация. Оплата без проблем. Было приятно работать, надеюсь на сотрудничество в будущем :) Рекомендую :)
Валерия профессионально решила задачу и дополнила работу ценными советами. Рекомендую в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить новогоднее настроение на логотип в svg
Однозначно рекомендую данного заказчика! Четкая постановка ТЗ, коммуникация хоть и по чату биржи, но при этом быстрая и беспроблемная оплата.
Быстрое выполнение заказа, понимание задачи и адекватная коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать dashboard / визуализация данных
От сотрудничества с Александром получил удовольствие. Говорили на одном языке :) Четкая формулировка ТЗ и своевременная оплата. Буду рад дальнейшей совместной работе Рекомендую
Отличная быстрая работа с пониманием заказчика. Получил даже немного больше, чем заказывал. Рекомендую.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Спарсить два сайта
Задание выполнил. Оплату получил сразу и без проблем
Отличная работа - быстро и с пониманием, рекомендую.
Ответный отзыв
Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Правка регистрации в SocialEngine
Четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.
С новой темой разобрался быстро и полностью решил задачу. Буду работать дальше.
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