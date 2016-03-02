Отрисовать dashboard / визуализация данных

нужно отрисовать "панель приборов" по примеру.

Пример взять за основу (не копировать!), но поменять цветовую гамму: светло-серый заменить на желтый, темно-серый - на зеленый. Выбор цвета на ваш вкус, но должно быть стильно и легко, как в примере. Итоговый файл psd, все рисунки и надписи (до чисел включительно) и все элементы в слоях.

Еще нужен будет флеш, на котором все индикаторы и диаграммы при открытии набирают необходимые значения.

Все должно быть гармонично расположено, размер как в примере.

После выбора исполнителя сообщу конкретные показатели приборов.

Выбор исполнителя по примерам презентаций/инфографики/визуализации данных.

пишите свою цену, договоримся

Спасибо!