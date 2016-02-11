Создание спрайтов для игры "Цветные блоки".

Есть разработанная игра головоломка для ОС Андроид. Цель игры: двигать блоки для совмещения цвета. К ней необходимо создать следующие спрайты:

* 9 базовых цветных блоков (см. пример в приложении);

* Блоки опоры (4 штуки);

* Курсор выбора блока;

* Диалоговое окно (простое);

* Основы кнопок с 3 состояниями: прямоугольная и квадратная ;

* На основе квадратной кнопки сделать еще 12 кнопок вида открыть, сохранить, помощь и т. п. Есть уже готовые объекты но можно сделать свои. А также кнопки влево и вправо;

* Иконка приложения, задний фон для игры (возможно будет не нужен), логотип игры (название для титульного окна), рекламное изображение 512*512 и 1024*500.

Все должно быть сделано в одном стиле.

Порядок работы.

Исполнителю предлагается сделать тестовый спрайт блока с водяным знаком (не оплачивается). Если меня устроит качество, то продолжаем сотрудничество. Придираться не буду, но определенный уровень необходим.

Далее идет разработка с водяными знаками после чего происходит оплата Webmoney.

Желательно иметь устройство Андроид для контроля качества и возможных предложений.

В заявке обязательно укажите: "готов сделать тестовый спрайт".

Спасибо за внимание.