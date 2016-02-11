Привет, Мы разрабатываем мобильную карточную игру и нам нужна карта(Storymode). Нам нужны 4 горизонтальных full hd экрана "перетекающие" из одного в другой. На каждом экране должны быть 10 "зон" для прохождения, ...
Создание спрайтов для игры "Цветные блоки".
Есть разработанная игра головоломка для ОС Андроид. Цель игры: двигать блоки для совмещения цвета. К ней необходимо создать следующие спрайты:
* 9 базовых цветных блоков (см. пример в приложении);
* Блоки опоры (4 штуки);
* Курсор выбора блока;
* Диалоговое окно (простое);
* Основы кнопок с 3 состояниями: прямоугольная и квадратная ;
* На основе квадратной кнопки сделать еще 12 кнопок вида открыть, сохранить, помощь и т. п. Есть уже готовые объекты но можно сделать свои. А также кнопки влево и вправо;
* Иконка приложения, задний фон для игры (возможно будет не нужен), логотип игры (название для титульного окна), рекламное изображение 512*512 и 1024*500.
Все должно быть сделано в одном стиле.
Порядок работы.
Исполнителю предлагается сделать тестовый спрайт блока с водяным знаком (не оплачивается). Если меня устроит качество, то продолжаем сотрудничество. Придираться не буду, но определенный уровень необходим.
Далее идет разработка с водяными знаками после чего происходит оплата Webmoney.
Желательно иметь устройство Андроид для контроля качества и возможных предложений.
В заявке обязательно укажите: "готов сделать тестовый спрайт".
Спасибо за внимание.
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