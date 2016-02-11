Создание спрайтов для игры "Цветные блоки".

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Есть разработанная игра головоломка для ОС Андроид. Цель игры: двигать блоки для совмещения цвета. К ней необходимо создать следующие спрайты:

 * 9 базовых цветных блоков (см. пример в приложении);

 * Блоки опоры (4 штуки);

 * Курсор выбора блока;

 * Диалоговое окно (простое);

 * Основы кнопок с 3 состояниями: прямоугольная и квадратная ;

 * На основе квадратной кнопки сделать еще 12 кнопок вида открыть, сохранить, помощь и т. п. Есть уже готовые объекты но можно сделать свои. А также кнопки влево и вправо;

 * Иконка приложения, задний фон для игры (возможно будет не нужен), логотип игры (название для титульного окна), рекламное изображение 512*512 и 1024*500.

Все должно быть сделано в одном стиле. 

Порядок работы.

Исполнителю предлагается сделать тестовый спрайт блока с водяным знаком (не оплачивается). Если меня устроит качество, то продолжаем сотрудничество. Придираться не буду, но определенный уровень необходим. 

Далее идет разработка с водяными знаками после чего происходит оплата Webmoney.

Желательно иметь устройство Андроид для контроля качества и возможных предложений.

В заявке обязательно укажите: "готов сделать тестовый спрайт". 

Спасибо за внимание.

Android
9 лет назад
PATHNK
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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