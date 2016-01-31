Дизайн поля для онлайн-игры "Монополия"

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Здравствуйте, уважаемые Профессионалы! 

Требуется нарисовать игровую комнату для онлайн-игры "Монополия". Редизайн текущей находящейся по адресу monopolystar.ru (можно без регистрации зайти в "Просмотр игр"). 

Элементы игровой комнаты: 

1. Игровое поле состоящее из 38 клеток. 

Толстая светлая бежевая кожа, тёплого оттенка, с прошитыми крупными стежками швами отделяющими клетки друг от друга. Иконки полей и их названия выполнены в виде глубокого, однотонного теснения на коже. Варианты иконок так же должны быть и в цвете. Каждая клетка игрового поля имеет три состояния: свободная, купленная, заложенная. 

Игровое поле выполняется в пропорциях текущего. Будет использовано в web-версии и на мобильных платформах. 

2. Карточка игрока. 

В одной стилистики с игровым полем. Содержит: аватар игрока, его капитал, никнейм и 5 иконок (добавить в друзья, сделать подарок, просмотр инфы, ВИП-статус, временные эффекты), таймер на совершение хода. 

Карточка игрока имеет 3 состояния: спокойное, текущий ход игрока, игрок "в тюрьме". 

3. Чат. 

Чат расположен в центре игрового поля. Имеет 5 вкладок и возможность отключить системные сообщения. 

4. Навигация и уведомления (кнопки, таймер, окно аукциона, окно обмена, окно "строительства" филиалов, окно залога и вывода из залога.) 

Все описанные элементы лежат на очень тёмном, благородном дереве, что контрастно их выделяет. 

Если Вам эта работа по силам и интересна, пожалуйста пишите Ваше ценовое предложение и примеры работ, на которые прежде всего мне стоит обратить внимание.

9 лет назад
MaximKoval
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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