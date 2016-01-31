Дизайн поля для онлайн-игры "Монополия"

Здравствуйте, уважаемые Профессионалы!

Требуется нарисовать игровую комнату для онлайн-игры "Монополия". Редизайн текущей находящейся по адресу monopolystar.ru (можно без регистрации зайти в "Просмотр игр").

Элементы игровой комнаты:

1. Игровое поле состоящее из 38 клеток.

Толстая светлая бежевая кожа, тёплого оттенка, с прошитыми крупными стежками швами отделяющими клетки друг от друга. Иконки полей и их названия выполнены в виде глубокого, однотонного теснения на коже. Варианты иконок так же должны быть и в цвете. Каждая клетка игрового поля имеет три состояния: свободная, купленная, заложенная.

Игровое поле выполняется в пропорциях текущего. Будет использовано в web-версии и на мобильных платформах.

2. Карточка игрока.

В одной стилистики с игровым полем. Содержит: аватар игрока, его капитал, никнейм и 5 иконок (добавить в друзья, сделать подарок, просмотр инфы, ВИП-статус, временные эффекты), таймер на совершение хода.

Карточка игрока имеет 3 состояния: спокойное, текущий ход игрока, игрок "в тюрьме".

3. Чат.

Чат расположен в центре игрового поля. Имеет 5 вкладок и возможность отключить системные сообщения.

4. Навигация и уведомления (кнопки, таймер, окно аукциона, окно обмена, окно "строительства" филиалов, окно залога и вывода из залога.)

Все описанные элементы лежат на очень тёмном, благородном дереве, что контрастно их выделяет.

Если Вам эта работа по силам и интересна, пожалуйста пишите Ваше ценовое предложение и примеры работ, на которые прежде всего мне стоит обратить внимание.