Необходим бейджик ("нашивка") для обозначения статуса игрока на проекте agame.pub Изображение квадратное, основной размер 64х64 и ресайз 24х24. За основу можно взять логотип проекта s.agame.pub/img/favicon.png Так как бейджики будут вещью статусной, ...
Дизайн поля для онлайн-игры "Монополия"
Здравствуйте, уважаемые Профессионалы!
Требуется нарисовать игровую комнату для онлайн-игры "Монополия". Редизайн текущей находящейся по адресу monopolystar.ru (можно без регистрации зайти в "Просмотр игр").
Элементы игровой комнаты:
1. Игровое поле состоящее из 38 клеток.
Толстая светлая бежевая кожа, тёплого оттенка, с прошитыми крупными стежками швами отделяющими клетки друг от друга. Иконки полей и их названия выполнены в виде глубокого, однотонного теснения на коже. Варианты иконок так же должны быть и в цвете. Каждая клетка игрового поля имеет три состояния: свободная, купленная, заложенная.
Игровое поле выполняется в пропорциях текущего. Будет использовано в web-версии и на мобильных платформах.
2. Карточка игрока.
В одной стилистики с игровым полем. Содержит: аватар игрока, его капитал, никнейм и 5 иконок (добавить в друзья, сделать подарок, просмотр инфы, ВИП-статус, временные эффекты), таймер на совершение хода.
Карточка игрока имеет 3 состояния: спокойное, текущий ход игрока, игрок "в тюрьме".
3. Чат.
Чат расположен в центре игрового поля. Имеет 5 вкладок и возможность отключить системные сообщения.
4. Навигация и уведомления (кнопки, таймер, окно аукциона, окно обмена, окно "строительства" филиалов, окно залога и вывода из залога.)
Все описанные элементы лежат на очень тёмном, благородном дереве, что контрастно их выделяет.
Если Вам эта работа по силам и интересна, пожалуйста пишите Ваше ценовое предложение и примеры работ, на которые прежде всего мне стоит обратить внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт9 лет назад
Читаем ТЗДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
У нас периодически возникают вопросы, по которым нужны прототипы интерфейсов или просто ответ на вопрос «как лучше сделать». Это не всегда простая задача, т.к. в системе много функций и для того, чтобы нужные вещи были на ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер для отрисовки стола карточной игры и колоды. Оставляйте ваши заявки и ссылки на портфолио.Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать пару построек 17-18 века для игры так же декоративные здания, 2д картинки юнитов (300x300) и т.д. Ищем художников с опытом работы в подобных играх http://www.floomby.ru/s2/ugSPTM/full/ приложение вконтакте http://vk.com/app5196366_266679601Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Придумать и создать дизайн открывающиеся окон в игре карта игры: http://www.floomby.ru/s2/qgamSD/full/ приложение: https://vk.com/app5196366_148901208 примери окон: http://www.floomby.ru/s2/fgamUm , http://www.floomby.ru/s2/vgamUB/full/Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен талантливый проектировщих интерфейсов, который не работает по точному заданию для дизайнера, а сам предлагает самое лучшее решение после ознакомления с описанием желаемых результатов от работы на экране. Это ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо сделать дизайн флеш программы типа http://www.hairs-styles.ru/Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать адаптивный графический дизайн интерфейса для виртуального тура. Затем перенести его в рабочий вариант на движок KRPano с действующими кнопками (чтоб нажималось и работало). Должно быть: 1. Панель с кнопками ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо оформить группы вк и фейсбук. Одинаково.Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт9 лет назад