Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок242 просмотра

Нужен дизайнер для отрисовки стола карточной игры и колоды. Оставляйте ваши заявки и ссылки на портфолио.

9 лет назад
maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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