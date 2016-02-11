2 слайдера (игровая тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка144 просмотра

Читаем ТЗ

9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер ,очень понравилось работать )
Оплата сразу, без напрягов. Рекомендую

Заявки фрилансеров

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад