2 слайдера (игровая тематика)

У нас периодически возникают вопросы, по которым нужны прототипы интерфейсов или просто ответ на вопрос «как лучше сделать». Это не всегда простая задача, т.к. в системе много функций и для того, чтобы нужные вещи были на ...
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