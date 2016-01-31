Требуется UX UI дизайнер для CRM по недвижимости.

У нас периодически возникают вопросы, по которым нужны прототипы интерфейсов или просто ответ на вопрос «как лучше сделать».

Это не всегда простая задача, т.к. в системе много функций и для того, чтобы нужные вещи были на виду и понятны пользователю, Вам нужно будет сначала понять идеологию системы, чтобы иметь возможность упрощать ее.

Прошу предложить свою почасовую оценку и успешные проекты.