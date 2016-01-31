Бейджик для участников игрового проекта

Необходим бейджик ("нашивка") для обозначения статуса игрока на проекте agame.pub

Изображение квадратное, основной размер 64х64 и ресайз 24х24.

За основу можно взять логотип проекта s.agame.pub/img/favicon.png

Так как бейджики будут вещью статусной, требуется очень качественное, но не вычурное, исполнение. При креативе на тему задания постарайтесь представить, свой профиль на этом сайте тем, что Вы придумаете - Вам понравилось бы или нет?

Необходимы три варианта: "серебряный", "золотой" и, элитный, "черный". На сами бейджи можно нанести их статус SILVER, GOLDEN, ELITE. Так как сайт на английском, статусы, соответственно, тоже.

Всё очень субъективно, предлагайте работы в портфолио по иконкам и игровой графике.