Создание мобильной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка168 просмотров

Добрый день!Нужно создать дизайн+анимацию и программную часть мобильной игры на iOS и Android. Тз прикрепляю. 

AndroidiOS
9 лет назад
guest_14557916166838
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров