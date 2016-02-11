Карта для мобильной игры

Привет,

Мы разрабатываем мобильную карточную игру и нам нужна карта(Storymode).

Нам нужны 4 горизонтальных full hd экрана "перетекающие" из одного в другой. На каждом экране должны быть 10 "зон" для прохождения, 5 зона - "полубосс", 10 - босс.

В аттаче примерный стиль рисовки, того что хотелось бы видеть.

Предлагайте бюджет и сроки.

Спасибо.