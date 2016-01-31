Добрый день!Нужно создать дизайн+анимацию и программную часть мобильной игры на iOS и Android. Тз прикрепляю.
Разработать дизайн веб приложения
Нужно разработать интерфейс простого ВЕБ приложения для отображения некоторой информации на карте:
Элементы страницы:
- заголовок (header, примерно 10% )
- подвал
- 60 - 80% экрана должна занимать карта
- приблизительно 20% горизонтальная или вертикальная панель с картинками
- панель навигации
Все подробности в личной переписке.
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