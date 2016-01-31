Разработать дизайн веб приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок166 просмотров

Нужно разработать интерфейс простого ВЕБ приложения для отображения некоторой информации на карте:

Элементы страницы:

- заголовок (header, примерно 10% )

- подвал 

- 60 - 80% экрана должна занимать карта

- приблизительно 20% горизонтальная или вертикальная панель с картинками

- панель навигации

Все подробности в личной переписке.

9 лет назад
nordbad
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров