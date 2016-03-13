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Дизайн интерфейса настольного приложения на C#
Требуется нарисовать современный плоский дизайн для приложения написанного на C#.
Приложение пишется в Windows Presentation Foundation
Соответственно формат файла с дизайном должен быть в требуемом формате.
В прикреплении пример того, что имеется ввиду под плоским дизайном.
Программу для изучения предоставляется.
Расположение кнопок в программе требуется изменить. (продумать интерфейс)
в основном требуется нарисовать главную форму.
Приложение находится в стадии разработки, поэтому сейчас надо нарисовать с минимальным функционалом, в будущем нужно будет дорисовывать по мере выхода обновлений.
Цена за первую работу.
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