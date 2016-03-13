Дизайн интерфейса настольного приложения на C#

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок213 просмотров

Требуется нарисовать современный плоский дизайн для приложения написанного на C#. 

Приложение пишется в Windows Presentation Foundation 

Соответственно формат файла с дизайном должен быть в требуемом формате.  

В прикреплении пример того, что имеется ввиду под плоским дизайном. 

Программу для изучения предоставляется.  

Расположение кнопок в программе требуется изменить. (продумать интерфейс)  

в основном требуется нарисовать главную форму. 

Приложение находится в стадии разработки, поэтому сейчас надо нарисовать с минимальным функционалом, в будущем нужно будет дорисовывать по мере выхода обновлений. 

Цена за первую работу.

9 лет назад
Novik22
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Рената очень ответственный и внимательный к деталям исполнитель. Работа оставила только положительные впечатления. Всегда была на связи, к пожеланиям относилась очень внимательно. Понравилось что Рената профессионал своего дела. Обращаясь за помощью мы сами толком не знали чего хотим, но Рената предложила массу вариантов, и продумала все моменты на которые мы сами не знали ответа. Спасибо Вам за сотрудничество, если будет повод обязательно обратимся снова!
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Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад