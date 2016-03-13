Дизайн интерфейса настольного приложения на C#

Рената очень ответственный и внимательный к деталям исполнитель. Работа оставила только положительные впечатления. Всегда была на связи, к пожеланиям относилась очень внимательно. Понравилось что Рената профессионал своего дела. Обращаясь за помощью мы сами толком не знали чего хотим, но Рената предложила массу вариантов, и продумала все моменты на которые мы сами не знали ответа. Спасибо Вам за сотрудничество, если будет повод обязательно обратимся снова!