Доделать сайт-базу данных

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен27 заявок441 просмотр

Сделаны практически все страницы, база данных, и административная панель на две трети. Необходимо испавить множество ошибок при взаимодействии с БД привязать системы оплаты и переделать некоторые страницы. Сайт на основе PHP. В дальнейшем за дополнительную плату разработка ПО для клиентов сайта.

Более подробная информация при общении.

PHP
16 лет назад
ivanko
Иван 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smdj
Dj 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1000
30 дней
Отличный специалист, сделал всё правильно, и чётко по графику, очень рекомендую.
Очень грамотный заказчик, хорошо представляющий то, что ему требуется. Четкое задание, быстрые и обоснованные уточнения. Своевременная оплата, в согласованном размере. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

smdj
Dj 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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