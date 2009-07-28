Сделать быстро 4 простых флеш банера. Картинки имеются на первые 2 баннера картинки и текст в приложении а другие два надо сделать со ссылкой на эти сайты: http://www.auto.am/ http://www.newarmenia.net/ ...
Доделать сайт-базу данных
Сделаны практически все страницы, база данных, и административная панель на две трети. Необходимо испавить множество ошибок при взаимодействии с БД привязать системы оплаты и переделать некоторые страницы. Сайт на основе PHP. В дальнейшем за дополнительную плату разработка ПО для клиентов сайта.
Более подробная информация при общении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо доработать магазин на Битриксе. магазин доступен по адресу http://84.54.73.7 В магазине реализовано рабочее место оператора Call-центра, т.е. покупатель может не только производить заказы по интернет, но и позвонить в Call-центр и ...Завершен16 лет назад
- $100
Ищу лансера, способного создать сайт по продаже игровой валюты World of Warcraft с привязками к электронным платёжным системам (Webmoney - обязательно, Яндекс деньги и PayPal - желательно. Готов рассмотреть Robox как альтернативу). Оформление надо будет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть несложный PHP скрипт, который получает данные из QueueMetrics (http://queuemetrics.com/) о наличии аудио-файлов в Asterisk PBS. Сейчас он отлично работает и просто устанавливает в базе флаг - есть ли такие файлы или нет. Делает запрос ...Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо сделать небольшой скрипт на php. Вывод информации из текстового файла в соответствии с временем строки. Возможно понадобится корректировка времени вывода (если имеется разница сервера и часового пояса). пример ...Закрыт16 лет назад
Необходимо сверстать дизайн сайта под smarty и натянуть его на CMS.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
ПРиветствую, вообщем дело в том что мне нужно сделать так как на сайте http://hoayx.com/ после того как сайт загрузится всплывает окошечко отправь смс итд. КТо сделает заплачу , очень срочно сразу в асю жду. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Надо доработать интернет магазин так что бы при отправке любого уведомления администратору указывался адрес магазина, знающему человеку работы на 5 минутЗавершен16 лет назад
Необходимо быстро сделать несколько флеш-шаблонов сайтов на основе дизайнов в формате PDS. Шаблоны дложны содержать одинкаовые по принципу работы менюшки на основе внешних файлов XML. Подробности в аське 98508384, хотелось бы узнать цену и сколько ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
На нашем домене запрограммировать магазин Пин-кодов аналогичный pintorg.com.ua или popolni.in.ua в части продаж пополнения Украинских операторов и провайдеров, подрубленный к http://ukrbuy.com Сам магазин в обязательном порядке должен быть подрубленным на примем WebMoney, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад