Сделать быстро 4 простых флеш баннера.

Сделать быстро 4 простых флеш банера. Картинки имеются

на первые 2 баннера картинки и текст в приложении

а другие два надо сделать со ссылкой на эти сайты:

http://www.auto.am/

http://www.newarmenia.net/

инфу и картинки можно взять с этих сайтов

эти баннеры размещаться будут здесь http://armenavto.ru/ на площадках 1, 2, 5, 6 (наверху)

место сами можете определить для любого