Сделать быстро 4 простых флеш баннера.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок292 просмотра

Сделать быстро 4 простых флеш банера. Картинки имеются

на первые 2 баннера картинки и текст в приложении

а другие два надо сделать со ссылкой на эти сайты:

http://www.auto.am/

http://www.newarmenia.net/

инфу и картинки можно взять с этих сайтов

эти баннеры размещаться будут здесь http://armenavto.ru/ на площадках 1, 2, 5, 6 (наверху)

место сами можете определить для любого

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Slins
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстро и качественно объяснил фронт работ. Было приятно работать! Рад)

Заявки фрилансеров

Slins
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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