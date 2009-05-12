Необходимо доработать магазин на Битриксе. магазин доступен по адресу http://84.54.73.7 В магазине реализовано рабочее место оператора Call-центра, т.е. покупатель может не только производить заказы по интернет, но и позвонить в Call-центр и ...
Сайт по продаже игровой валюты.
Ищу лансера, способного создать сайт по продаже игровой валюты World of Warcraft с привязками к электронным платёжным системам (Webmoney - обязательно, Яндекс деньги и PayPal - желательно. Готов рассмотреть Robox как альтернативу). Оформление надо будет стянуть с http://forums.wow-europe.com/ Пример работы сайта http://easygold.ru/index.php?item=1&do=buygold. Сроки в пределах месяца. Предпочтение отдам экономичному предложению.
Заявки фрилансеров
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