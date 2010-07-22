Разработка сайтов и веб-приложений под ключ. Ищем постоянных клиентов.
Разработка сайтов и веб-приложений под ключ.
Возможно официальное оформление договора.
Ищем постоянных клиентов.
Работает команда.
Бесплатное исправление багов в течении 6 месяцев.
Поддержка проекта.
Мы используем:
- PHP, mySQL, JS
- PHP: Drupal, Zend Framework, QS Engine, cakePHP
- JS: jQuery, extJS
- Кроссбраузерная валидная верстка DIV или TABLE
- SVN (CVS по желанию)
По желанию разработка ведеться на нашем движке QS Engine
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший фрилансер, хорошо разбирается в Wordpress.
Ответный отзыв
Было приятно поработать.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отлично сверстал макет. Учел все пожелания, терпеливо исправил неточности. Рекомендую!
$25
10 баллов
14 лет назад
Был очень доволен работой Andrey Muzalevsky, выполнял работу как я просил, бывало что выполнит все а я напортачу потом безвозмездно все исправлял) Качественно, быстро, все обьясняет, не дорого. Спасибо тебе!
Веб-программирование
4 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга