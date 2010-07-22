allRight

Андрей Музалевский allRight

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов и веб-приложений под ключ. Ищем постоянных клиентов.

Разработка сайтов и веб-приложений под ключ.

Возможно официальное оформление договора.

Ищем постоянных клиентов.

Работает команда.

Бесплатное исправление багов в течении 6 месяцев.

Поддержка проекта.

Мы используем:

- PHP, mySQL, JS

- PHP: Drupal, Zend Framework, QS Engine, cakePHP

- JS: jQuery, extJS

- Кроссбраузерная валидная верстка DIV или TABLE

- SVN (CVS по желанию)

По желанию разработка ведеться на нашем движке QS Engine

PHPJavascriptMySQLDrupaljQueryExt JSCakePHP
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Отзывы заказчиков
yura555
Yura 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$150
10 баллов
13 лет назад
Плагин Wordpress для работы с данными YML и XML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KaSH
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта на Word Press
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ryschij
34 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
13 лет назад
WP Плагин
Очень хороший фрилансер, хорошо разбирается в Wordpress.
Было приятно поработать.
Ответный отзыв
theo
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сверстать несложный макет
Отлично сверстал макет. Учел все пожелания, терпеливо исправил неточности. Рекомендую!
bsxy
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Переделать готовый шаблон DLE
Был очень доволен работой Andrey Muzalevsky, выполнял работу как я просил, бывало что выполнит все а я напортачу потом безвозмездно все исправлял) Качественно, быстро, все обьясняет, не дорого. Спасибо тебе!
Веб-программирование
4 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга