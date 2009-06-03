Раскрутка сообщества

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок170 просмотров

Есть сообщество в сервисе liveinternet.ru(li.ru) Сообщество остро социальной тематики: против наркотиков и аморального образа жизни. На данный момент сообщество нулевое без постоянных читателей и тд. Материалы будут предоставляться автором, нужно лишь раскрутить сообщество, а именно чтобы в нем были постоянные читатели.

Ваши предложения публикуйте с ценами и конкретными методами раскрутки, без цен и методов не рассматриваем.

16 лет назад
ankorn25
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров