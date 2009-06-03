Раскрутка сообщества

Есть сообщество в сервисе liveinternet.ru(li.ru) Сообщество остро социальной тематики: против наркотиков и аморального образа жизни. На данный момент сообщество нулевое без постоянных читателей и тд. Материалы будут предоставляться автором, нужно лишь раскрутить сообщество, а именно чтобы в нем были постоянные читатели.

Ваши предложения публикуйте с ценами и конкретными методами раскрутки, без цен и методов не рассматриваем.