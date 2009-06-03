Подбор фотографий на сайт (бильярд)

$7
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Закрыт43 заявки596 просмотров

Есть сайт о бильярде. Нужно подобрать качественные фотографии в разделы, и обработать их (где-то очистить от фона и т.д.). Бюджет - 7 вмз. Всего разделов - 9.

Оставляйте icq. Спасибо.

16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров