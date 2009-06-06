Ручная регистрация в соц. закладках и каталогах

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Завершен8 заявок281 просмотр

Необходимо в ручную зарегистрировать сайт в каталогах и соц. закладках

О цене и деталях договоримся при выборе исполнителя

16 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$11
1 день
Работа была выполнена успешно, надеюсь на будущее сотрудничество в качестве регистратора соц. закладок и копирайтера
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад