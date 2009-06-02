Продвижение сайта (1 ключевое слово)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок309 просмотров

Необходимо поднять сайт в топ 10 Яндекса по ключевому слову "Бизнес идеи", это все.

Сайт - http://dreamstory.ru (3 месяца)

Называйте адекватную стоимость и сроки.

Спасибо!

16 лет назад
Zver06
Виктор 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров