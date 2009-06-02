Поднять ТИЦ сайта с 10 до 50

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно поднять ТИЦ сайта с 10 до 50.

Адрес: http://tspeak.ru

Рассмотрю все ваши предложения и расценки.

16 лет назад
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

teamseo
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$20
30 дней

Заявки фрилансеров

teamseo
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад