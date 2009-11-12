Необходимо продвижение двух сайтов, каждый - примерно по 40 запросам. Темы довольно сложные, но вполне реальные. Сайты уже предварительно оптимизированы, так что основная работа - со ссылками. Подробности в личку.

Оплачивается только сама работа, ссылки приобретаются через мой аккаунт в Sape. На данный момент готов платить 12000 руб. в месяц. Если все пойдет нормально, то передам и другие проекты, ну и оплата, соответственно, увеличится.

Форма оплаты - как договоримся, вариантов много.