Требуется линк менеджер Нужен обмен ссылками тематический и нетематический. С моей стороны - сайты с полностью настроенными каталогами ЛЕ2 и готовыми для обмена. Или по желанию этот вопрос обсуждается. Интересует обмен только ...
Продвижение двух сайтов
Необходимо продвижение двух сайтов, каждый - примерно по 40 запросам. Темы довольно сложные, но вполне реальные. Сайты уже предварительно оптимизированы, так что основная работа - со ссылками. Подробности в личку.
Оплачивается только сама работа, ссылки приобретаются через мой аккаунт в Sape. На данный момент готов платить 12000 руб. в месяц. Если все пойдет нормально, то передам и другие проекты, ну и оплата, соответственно, увеличится.
Форма оплаты - как договоримся, вариантов много.
Выбранный исполнитель
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