Продвижение двух сайтов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок378 просмотров

Необходимо продвижение двух сайтов, каждый - примерно по 40 запросам. Темы довольно сложные, но вполне реальные. Сайты уже предварительно оптимизированы, так что основная работа - со ссылками. Подробности в личку.

Оплачивается только сама работа, ссылки приобретаются через мой аккаунт в Sape. На данный момент готов платить 12000 руб. в месяц. Если все пойдет нормально, то передам и другие проекты, ну и оплата, соответственно, увеличится.

Форма оплаты - как договоримся, вариантов много.

15 лет назад
genarcho
Илья 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SEOExpert
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$400
60 дней
Довольно давно работаем с Максимом по продвижению нескольких проектов. Результаты хорошие, Максим - отличный специалист, умеющий добиться поставленной цели в рамках ограниченного бюджета.

Заявки фрилансеров

SEOExpert
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад