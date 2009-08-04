Продвижение в ТОП-5. Недвижимость. 7 запросов.

Был заказ на продвижение в ТОП-3 яндекса по московскому региону следующих запросов, после запроса итоговые позиции за два мес. работы, при том что изначально сайт уже был в индексе яндекса: Срочно продам квартиру 10 Срочная продажа квартир 8 продать квартиру в москве 36 срочный выкуп квартир 13 срочный выкуп квартир в москве 19 срочная продажа квартир в москве 11 выкуп квартир 10 агенСтво недвижимости в москве далее 70 агенСтва недвижимости г москва 46 агенСтва недвижимости города москвы 39 В общем, нейтральный отзыв такой. В целом, была проведена определённая положительная работа и я получил трафик в 10 человек в день по заказанным запросам =) Хотя ожидалось в четыре раза больше, как минимум ;)