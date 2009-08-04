Продвижение в ТОП-5. Недвижимость. 7 запросов.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок307 просмотров

Интересует стоимость продвижения в ТОП-1/ 5/ 10 следующих запросов:

1. Продать квартиру

2. Срочная продажа

3. Срочный выкуп квартир

4. Выкуп квартир

5. Срочный выкуп

6. срочно продать квартиру

7. продать квартиру москва

Двигаем домены, на выбор:

1. www.pokupka-kvartiri.ru/

2. realt-port.ru/

3. srochnyj-vykup.ru/

Выбор дизайна сайта по вашему усмотрению, один из трёх.

Нужен бюджет по КАЖДОМУ запросу + сроки ТОП-10/ 5/ 1.

Продвижение без птички москва, по московскому региону.

Прошу не звонить и не предлагать бюджеты от 20 000.

Оплата нал в Москве, WMR или YM.

Я сам свяжусь с вами, оставляйте полные предложения тут и в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$300
90 дней
Был заказ на продвижение в ТОП-3 яндекса по московскому региону следующих запросов, после запроса итоговые позиции за два мес. работы, при том что изначально сайт уже был в индексе яндекса: Срочно продам квартиру 10 Срочная продажа квартир 8 продать квартиру в москве 36 срочный выкуп квартир 13 срочный выкуп квартир в москве 19 срочная продажа квартир в москве 11 выкуп квартир 10 агенСтво недвижимости в москве далее 70 агенСтва недвижимости г москва 46 агенСтва недвижимости города москвы 39 В общем, нейтральный отзыв такой. В целом, была проведена определённая положительная работа и я получил трафик в 10 человек в день по заказанным запросам =) Хотя ожидалось в четыре раза больше, как минимум ;)
Приятно было работать. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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